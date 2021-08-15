 

Мнение: Награды посмертно…

15.08.2021, 0:30, Разное
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В Турции разбился самолет-амфибия Бе-200 из состава морской авиации ВМФ России. На борту воздушного судна находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции. Погибли все.

Президент России выразил «глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих»: «Российские военнослужащие, члены экипажа самолёта Бе-200, совместно с турецкими специалистами участвовали в важнейшей гуманитарной миссии, защищали жизни людей, боролись с масштабными пожарами в Турецкой Республике, действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции» (отсюда).

Разбившийся Бе-200 – это тот самый самолет, который 8 июля вылетел с аэродрома Крымск и приземлился в турецком Адане «по указанию президента Российской Федерации» и был направлен министром обороны РФ Сергеем Шойгу «для оказания помощи Турецкой Республике в тушении природных пожаров» (отсюда).

Сегодня Путин поручил Шойгу представить «…погибших при крушении Бе-200 во время тушения природных пожаров на юго-востоке Турции, к государственным наградам посмертно».

Получается, что погибший экипаж наградят только за то, что они погибли? А если бы не погибли, то и наград не было бы?

Фотографии самолета-амфибии Бе-200 до и после катастрофы отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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