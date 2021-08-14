 

Аксенов рассказал о телефоном разговоре с Путиным по пояс в воде

14.08.2021, 23:42, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи стоял по пояс в воде и докладывал по телефону президенту Владимиру Путину о ситуации в городе.

Во время совещания по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ Путин спросил, был ли сам Аксенов в Керчи во время ливня, передает РИА «Новости». 

«Конечно. Когда вы мне звонили, я был по пояс в воде, когда я вам докладывал, стоял как раз на Чернышевского – Жени Дудник», – ответил Аксенов.

Также глава Крыма попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. «Прошу, Владимир Владимирович, упростить процедуру выплат, это федеральные 10, 50 и 100 тысяч рублей, имею в виду по фактическому месту проживания, когда решение надо принимать комиссионно», – цитирует ТАСС Аксенова. 

Ранее Аксенов сообщал, что в результате подтоплений два человека погибли, свыше четырех тыс. пострадали.

Напомним, в пятницу в результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив». Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. 

В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Тогда больше всего стихия затронула Керчь, Ялту и Бахчисарайский район.



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