 

Националисты избили журналиста у здания офиса президента Украины

14.08.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Участники украинской радикальной организации «Национальный корпус» после митинга у здания офиса президента Украины, который закончился столкновениями с полицией, избили журналиста издания «Буквы», сообщило украинское издание «Страна».

«На журналиста издания «Буквы» Александра Кужельного напали и избили националисты, приняв его за представителя движения «Антифа», – цитирует издание ТАСС.

Ранее националисты организовали протестную акцию в правительственном квартале Киева, в ходе которой произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, националисты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками.

Организаторы акции утверждают, что власть на Украине якобы готовится к «масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля», и обвиняют руководство страны в подготовке к «сдаче национальных интересов».

Напомним, в начале мая на Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы. В январе радикалы напали на журналиста украинского канала NewsOne в Ивано-Франковской области. В ноябре 2020 году на украинскую журналистку канала NewsOne напали в Киеве в прямом эфире.

Нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Citroen презентовала хетчбэк С4

16.02 / США исключили хуситов из списка террористических организаций

03.07 / В Канаде уже сотни внезапных смертей. Власти считают, что это из-за жары

27.11 / Сборная Украины потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА

09.06 / Больше трети украинцев считают, что Зеленский заявил о начале деолигархизации для повышения своего рейтинга – опрос

27.12 / В Египте произошел пожар в больнице для пациентов с COVID-19. СМИ сообщают о 10 погибших

09.02 / “Генерирование слов в воздухе”. Степанов прокомментировал разговоры о вакцинации в Украине

25.12 / Коллектор избил в Москве знакомого должницы

03.03 / “Двічі в одну річку не війдеш”. Тренер китайского шоу спел украинскую песню

10.01 / ARD – путаница и постоянные задержки — после брексита бюрократический хаос ощущают все

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика