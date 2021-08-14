Националисты избили журналиста у здания офиса президента Украины

Участники украинской радикальной организации «Национальный корпус» после митинга у здания офиса президента Украины, который закончился столкновениями с полицией, избили журналиста издания «Буквы», сообщило украинское издание «Страна».

«На журналиста издания «Буквы» Александра Кужельного напали и избили националисты, приняв его за представителя движения «Антифа», – цитирует издание ТАСС.

Ранее националисты организовали протестную акцию в правительственном квартале Киева, в ходе которой произошли стычки с сотрудниками правоохранительных органов. Для пресечения беспорядков правоохранители применяли слезоточивый газ, националисты забрасывали силовиков петардами и дымовыми шашками.

Организаторы акции утверждают, что власть на Украине якобы готовится к «масштабной зачистке проукраинского общественно-политического поля», и обвиняют руководство страны в подготовке к «сдаче национальных интересов».

Напомним, в начале мая на Украине националисты избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об их отношении ко Дню Победы. В январе радикалы напали на журналиста украинского канала NewsOne в Ивано-Франковской области. В ноябре 2020 году на украинскую журналистку канала NewsOne напали в Киеве в прямом эфире.

Нападения на журналистов на Украине продолжаются уже не первый год. Нападают не только на отдельных представителей СМИ, но и на агентства. В 2019 году здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета.