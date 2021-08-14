США решили ускорить эвакуацию дипломатов из Афганистана

Большинство сотрудников американского посольства в Афганистане будут эвакуированы в течение ближайших 72 часов, сообщили источники телеканала CBS в Кабуле и Вашингтоне.

По имеющимся у источников телеканала данным, в дипломатическом представительстве США в Афганистане, как ожидается, останется лишь небольшое число «ключевых сотрудников», включая посла и ряд других лиц высокого ранга, ответственных за принятие решений. Кроме того, в американском посольстве в Кабуле останутся сотрудники управления дипломатической безопасности США и инженеры, занимающиеся уничтожением жестких дисков с секретными данными и другими подобными вопросами технического характера, передает ТАСС.

Ранее Пентагон начал подготовку полной эвакуации сотрудников посольства США из Кабула. В пятницу США начали переброску дополнительных военных в Кабул для прикрытия эвакуации американских дипломатов из Афганистана. В четверг посольство США в Афганистане призвало американцев немедленно покинуть республику.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Между тем сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.