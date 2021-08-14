Афганские соединения отступают в Узбекистан через Мост Дружбы

По нему в 1989 году выходили советские войска.

Соединения афганских военных Атто Мухаммади Нура и Абдул-Рашида Дустума отступают в Узбекистан через Мост Дружбы после того, как запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» захватило четвертый по величине город Афганистана Мазари-Шариф, находящийся в 50 километрах от узбекского города Термез. Об этом в своем твиттере сообщает корреспондент The New York Times в Кабуле Фахим Абед.

Афганская армия находится на Мосту Дружбы — автомобильно-железнодорожной переправе через реку Амударья, соединяющей афганский Хайратон и Термез. Именно через этот мост был завершен вывод советских войск из Афганистана в феврале 1989 года.

57-летний Атто Мухаммади Нур — глава Исламского общества Афганистана, бывший губернатор афганской провинции Балх, в конце 1996 он служил полевым командиром в «Северном альянсе» Ахмад Шаха Масуда, созданном при поддержке США для борьбы против талибов. Нур — крупнейший деятель в регионе, контролирующий почти весь бизнес в провинции. Ранее он выступал против вывода иностранных войск из Афганистана, так как опасался активизации деятельности «Талибана».

Последний батальон из состава ограниченного контингента советских войск в Афганистане во время возвращения на Родину и пересечения афгано-советской границы по мосту Дружбы через реку Амударью. Фото: И. Ходжаев, Борис Юсупов/ТАСС

67-летний маршал Абдул Рашид Дустум — бывший вице-президент Афганистана, лидер партии Национальное исламское движения. Во время афганской войны с 1979 по 1989 годы Дустума назначили командиром 53-й дивизии правительственных войск. В 1992 году он возглавил регион на севере Афганистана, включающий четыре провинции со столицей в Мазари-Шарифе.

В 1996 году этот регион вошел в состав второго «Северного альянса», который противостоял правительству талибов, однако в мае 1997 года он прекратил свое существование и перешел в их власть.

Вывод советских войск из Афганистана. Фото: Wikimedia Commons

После этого Дустума эмигрировал в Турцию и вернулся на родину в сентябре 1997 года. Второе вторжение талибов в регион произошло в августе 1998 года, Дустума вновь покинул страну и уехал в Узбекистан. Обратно он вернулся только после разгрома талибов в 2001 году и вошел уже в состав нового правительства.

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За последние несколько недель талибы захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Под контролем «Талибана» сейчас находятся все крупнейшие города страны, кроме столицы Кабула. В частности, 14 августа талибы объявили о захвате города Шаран — центра провинции Пактика на юго-востоке Афганистана. По данным AP, «Талибан» подошел к району Чар Асиаб, который входит в провинцию Кабул и находится всего в 11 километрах от столицы страны.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США объявили, что они начали выводить свой контингент из страны. После этого «Талибан» начал масштабное наступление на правительственные силы, афганская армия объявила мобилизацию.

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