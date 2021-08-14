Лиза Арзамасова и Илья Авербух стали родителями и опубликовали первое фото с ребенком

Вечером 14 августа Лиза и Илья опубликовали в соцсетях одинаковые фотографии, на которых они изображены с новорожденным ребенком. “Счастье” – незатейливо подписали они фото, под которыми к моменту публикации этой новости – тысячи поздравлений и теплых слов.

О том, что пара ждет малыша, стало известно в апреле. Для 26-летней Лизы ребенок стал первым, а у Ильи есть 17-летний сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачевой. Арзамасова и Авербух сейчас – одна из самых обсуждаемых пар. HELLO.RU первым сообщил о романе знаменитостей еще в июле 2020 года. Их союз для многих тогда стал неожиданностью, в основном, из-за 21-летней разницы в возрасте. Вскоре, в декабре 2020-го, Илья и Лиза поженились, а в конце апреля текущего года актриса опубликовала в Instagram видео, на котором был заметен округлившийся живот. И вот радостная новость!

Поздравляем Лизу и Илью с рождением малыша и желаем всего самого лучшего!