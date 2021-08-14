BMW выпустит 270-сильный гибридный компактвэн 2-Series Active Tourer

Немецкий автогигант BMW выпустит усовершенствованную версию модели BMW 2-Series Active Tourer.

В Сети уже продемонстрировали шпионские изображения транспортного средства. Автомобиль до сих пор сохранил плотный защитный камуфляж, однако модель сможет похвастаться более современным видом, прослеживающимся в выдвижных ручках и светодиодных фарах. Эксперты полагают, что новый BMW 2-Series Active Tourer получит гибридную силовую установку.

Под капотом применят 2-литровый бензиновым двигатель с электромотором с суммарной мощностью более 270 л.с. Кроме того, автомобиль впервые получит 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Первоначально модель выпускалась с бензиновыми и дизельными агрегатами с мощностью до 200 л.с.