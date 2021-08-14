 

Компания FAW представит в РФ новый кроссовер Bestune T77 в 2021 году

14.08.2021, 23:24, Новости дня
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Китайская компания FAW выпустит на российский рынок обновленный кроссовер Bestune T77.

Новинка оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем на 160 л.с. мощности. Кроме того, покупателям предоставят на выбор версии с 6-7-ступенчатыми трансмиссиями. Автомобиль Bestune T77 будет находиться между моделями Х40 и Х80. Вместе с тем технические параметры нового кроссовера пока умалчиваются производителем. Кроме того, на российском рынке в скором времени поступят в продажу новые электрические автомобили от Chery.

В настоящее время ведется подготовка к оформлению необходимых разрешительных документов, которые позволят в дальнейшем приступить к тестовым испытаниям новых электрических автомобилей.



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