Компания FAW представит в РФ новый кроссовер Bestune T77 в 2021 году

Китайская компания FAW выпустит на российский рынок обновленный кроссовер Bestune T77.

Новинка оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем на 160 л.с. мощности. Кроме того, покупателям предоставят на выбор версии с 6-7-ступенчатыми трансмиссиями. Автомобиль Bestune T77 будет находиться между моделями Х40 и Х80. Вместе с тем технические параметры нового кроссовера пока умалчиваются производителем. Кроме того, на российском рынке в скором времени поступят в продажу новые электрические автомобили от Chery.

В настоящее время ведется подготовка к оформлению необходимых разрешительных документов, которые позволят в дальнейшем приступить к тестовым испытаниям новых электрических автомобилей.