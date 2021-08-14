 

Украинец Яремчук впервые вышел в составе “Бенфики” в чемпионате Португалии и организовал два гола

14.08.2021, 23:20, Новости дня
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Соперником “Бенфики” во втором туре высшего дивизиона португальского чемпионата был его дебютант “Арока”.

Яремчук вышел в стартовом составе “Бенфики” и на 38-й минуте отдал голевой пас на своего партнера по команде Луку Вальдшмидта.

Пять минут спустя украинец забил сам после точной передачи Пицци. Голевой момент судьи анализировали с помощью системы видеоповторов, но признали, что мяч забили по правилам.

На 57-й минуте Яремчука заменили.

“Бенфика” выиграла в итоге со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу с шестью очками после двух поединков.

Контекст:

Яремчук перешел в “Бенфику” из бельгийского “Гента” в конце июля.

По информации A Bola, “Бенфика” заплатила “Генту” €17 млн за 75% экономических прав на 25-летнего украинца.

10 августа Яремчук отличился результативным действием в дебютном матче в составе португальской “Бенфики” в Лиге чемпионов УЕФА. Его удар в концовке ответного поединка третьего раунда квалификации турнира привел к автоголу в ворота московского “Спартака”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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