 

На Гаити резко увеличилось число жертв землетрясения

14.08.2021, 23:20, Новости дня
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Высока вероятность того, что число погибших будет увеличиваться.

Ранее было известно о 29 погибших в результате землетрясения.

Телеканал отмечает, что в городах недалеко от очага подземных толчков больницы переполнены пострадавшими, во дворах медучреждений устанавливают палатки.

Масштабные разрушения, в частности, зафиксированы в городе Ле-Ке с населением около 126 тыс. человек. В руины превратились многие здания.

Геологическая служба США (USGS) опубликовала расчеты, согласно которым землетрясение на Гаити может стать причиной больших жертв и значительного ущерба – от 6% до 60% ВВП страны.

Контекст:

Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Очаг достигал глубины 10 км. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам Гаити.

В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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