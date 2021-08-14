На Гаити резко увеличилось число жертв землетрясения

Высока вероятность того, что число погибших будет увеличиваться.

Ранее было известно о 29 погибших в результате землетрясения.

Телеканал отмечает, что в городах недалеко от очага подземных толчков больницы переполнены пострадавшими, во дворах медучреждений устанавливают палатки.

Масштабные разрушения, в частности, зафиксированы в городе Ле-Ке с населением около 126 тыс. человек. В руины превратились многие здания.

Геологическая служба США (USGS) опубликовала расчеты, согласно которым землетрясение на Гаити может стать причиной больших жертв и значительного ущерба – от 6% до 60% ВВП страны.

Контекст:

Землетрясение произошло примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Очаг достигал глубины 10 км. Премьер-министр страны Ариэль Анри сообщал, что землетрясение нанесло ущерб нескольким регионам Гаити.

В стране объявлено чрезвычайное положение на месяц.

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