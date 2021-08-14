 

Мнение: Талибан захватил столицы провинций Пактия и Кунар

14.08.2021, 23:04, Разное
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За последние часы Талибан захватил столицы провинций Пактия и Кунар, а также район к югу от Кабула, приблизившись к городу.
США развернули контингент в Кабуле, наносят авиаудары к югу и северу от города, чтобы замедлить наступление Талиба.
Параллельно с этим идет эвакуация. Президент Афганистана настаивает на том, что не уйдет и продолжит работать над "мирным урегулированием" и просит "мировое сообщество" как-то помешать Талибану захватить Кабул.
Призывы ООН к Талибану прекратить наступление Талибан игнорирует. На 14 августа талибы контролировали 20 из 34 провинциальных столиц.
Конец близко.

Источник: Colonel Cassad



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