Мнение: Талибан захватил столицы провинций Пактия и Кунар

За последние часы Талибан захватил столицы провинций Пактия и Кунар, а также район к югу от Кабула, приблизившись к городу.

США развернули контингент в Кабуле, наносят авиаудары к югу и северу от города, чтобы замедлить наступление Талиба.

Параллельно с этим идет эвакуация. Президент Афганистана настаивает на том, что не уйдет и продолжит работать над "мирным урегулированием" и просит "мировое сообщество" как-то помешать Талибану захватить Кабул.

Призывы ООН к Талибану прекратить наступление Талибан игнорирует. На 14 августа талибы контролировали 20 из 34 провинциальных столиц.

Конец близко.

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