 

Младенца нашли в мусорном контейнере в центре Москвы

14.08.2021, 22:48, Новости дня
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В Хамовническом районе Москвы в мусорном контейнере обнаружили новорожденную девочку, завернутую в куртку и полиэтиленовый пакет, сейчас ее осматривают медики, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

«В мусорном контейнере на ул. Усачева обнаружен новорожденный ребенок, завернутый в куртку и полиэтиленовый пакет. Девочке не больше суток от рождения. Сейчас ее осматривают врачи», – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Прокуратура устанавливает обстоятельства оставления в опасности очередного новорождённого.

«Жизнеустройство ребенка поставлено прокурорами на контроль, после установления личностей родителей их действиям будет дана процессуальная оценка», – добавили в ведомстве.

Ранее житель Подольска во время прогулки по лесополосе нашел тело новорожденного ребенка.



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