 

Началось расследование причин крушения российского Бе-200 в Турции

14.08.2021, 22:48, Новости дня
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Организована судебная и техническая экспертиза в рамках расследования причин крушения российского пожарного самолета Бе-200ЧС, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.

«В настоящее время продолжается расследование. Ведется техническая и судебная экспертиза», – приводит слова Пакдемирли ТАСС.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции заверил, что данные бортового самописца будут изучены. При этом он не уточнил, удалось ли уже найти черные ящики.

Ранее в субботу на юго-востоке Турции при тушении пожара в районе города Кахраманмараш разбился самолет-амфибия Бе-200ЧС Морской авиации ВМФ России. На борту самолета находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, все они погибли.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося воздушного судна и поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших российских военных к госнаградам посмертно. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по-русски выразил соболезнования российскому и турецкому народам.

Напомним, российские самолеты Бе-200ЧС принимают участие в тушении масштабных лесных пожаров на юге Турции, которые охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.



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