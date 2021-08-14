 

Nissan показал снимки нового кроссовера venucia v-online

14.08.2021, 22:30, Новости дня
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Автопроизводитель Venucia в скором времени презентует новую модель кроссовера под названием V-Online.

В Сети появились первые изображения, а также некоторые технические параметры автомобиля. Разработчики применили здесь платформу VSA. Кроме того, модель имеет достаточно современный вид. Следует выделить покатую крышу зауженную форму головной оптики, улучшенные задние фонари, панорамную крышу, а также габаритный спойлер.

Кроме того, новая модель получит увеличенный дисплей мультимедийного комплекса, а также виртуальную приборную панель с крупными дефлекторами системы обдува. Под капотом кроссовера установят 1,5-литровый бензиновый двигатель на 190 л.с. мощности. Во всех комплектациях ограничились передним приводом.



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