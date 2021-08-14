 

Салон нового электрокара Renault Megan E показали на фото

14.08.2021, 22:30, Новости дня
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Опубликованы шпионские изображения интерьера салона электрокара Renault Megan E.

Данный автомобиль в начале лета начали тестировать на дорогах общего пользования. В свою очередь, автомобиль имеет компактный руль, улучшенный мультимедийный комплекс, а также качественные материалы отделки. Также в салоне отказались от тоннеля пола, благодаря чему станет возможным разместить большее количество вещей.

Новый электрокар Renault Megan E построен на продвинутой архитектуре CMF-EV. Здесь применили электрический агрегат на 217 л.с. мощности. Кроме того, с такими параметрами на разгон до сотни уходит порядка 8 секунд. Разработчики анонсировали, что запас хода автомобиля достигает 450 километров.



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