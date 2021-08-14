Компания MediaTek представила однокристальные системы Dimensity 920 5G и Dimensity 810 5G

Как сообщили в компании MediaTek, вскоре на рынок выйдет новый смартфон Realme 8S, конструкция которого будет основана на однокристальной системе Dimensity 810 5G.

Кроме того, производитель выпустит еще одну однокристальную систему Dimensity 920 5G. И первая, и вторая будут предназначены для использования в производстве смартфонов среднего уровня. Как сообщили представители компании, они уже начали отгрузки для своих коллег, которые собирают популярные в мире смартфоны.

Речь идет об очередном этапе развития обычной мобильной техники, говорят эксперты. Это техпроцесс 6 нм, которым уже давно никого не удивишь, однако нельзя сказать, что он не соответствует требованиям нынешнего дня. И это, как можно легко догадаться, поддержка беспроводного стандарта передачи данных 5G.