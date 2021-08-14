В Турции попал в аварию автобус со студентами, пострадало 29 человек
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Автобус перевернулся в районе Сарыз провинции Кайсери.
Авто скорой помощи доставили пострадавших в больницу. Некоторые раненые, состояние которых было тяжелым, доставлены в больницу на вертолетах.
Пассажирами автобуса были студенты, которые ехали в Стамбул.
Habertürk отмечает, что состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое. Причиной аварии стало то, что водитель потерял управление на скользкой дороге из-за дождя.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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