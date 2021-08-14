 

В Ивано-Франковской области во время схождения на Говерлу потерялся шестилетний ребенок – ГСЧС

14.08.2021, 22:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Около 19.05 во время подъема группы туристов из шести человек из Коломыи по зеленому маршруту на гору Говерла вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 года рождения”, – сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 21.40 поиски ребенка продолжались.

К поисковым работам приобщили 16 человек и четыре единицы техники ГСЧС и 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Дополнительно привлечено поисково-спасательное отделение ГСЧС из Яремче.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие

25.06 / Установлены личности матерей найденных в Москве младенцев «на продажу»

07.07 / Министр экономики Украины рассказал, в каких сферах чаще всего платят зарплату в конвертах

06.02 / В Москве создан детектор радиосигнала, работающий в терагерцевом диапазоне

24.11 / 37% украинцев считают, что без ответа на обстрелы со стороны боевиков потери в рядах сил ООС на Донбассе лишь увеличатся – опрос

13.11 / В Москве уточнили правила проведения новогодних корпоративов

16.02 / Витренко предложил Шмыгалю уволить главу “Нафтогазу” и набсовет компании

11.05 / Психологи МЧС вылетели в Казань

10.08 / США наказали компанию за поставки ПО в Россию

05.05 / Кухта: Ситуация с увольнением главы “Нафтогазу” задержит транш МВФ. Есть вероятность бюджетного кризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика