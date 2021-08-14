В Ивано-Франковской области во время схождения на Говерлу потерялся шестилетний ребенок – ГСЧС

“Около 19.05 во время подъема группы туристов из шести человек из Коломыи по зеленому маршруту на гору Говерла вблизи поселка Ворохта от группы отстал и заблудился мальчик 2015 года рождения”, – сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 21.40 поиски ребенка продолжались.

К поисковым работам приобщили 16 человек и четыре единицы техники ГСЧС и 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Дополнительно привлечено поисково-спасательное отделение ГСЧС из Яремче.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—