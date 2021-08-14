 

В Ровенской области автомобиль BMW во время обгона слетел с дороги, есть погибшие и травмированные – полиция

14.08.2021, 22:26, Новости дня
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“Предварительно полицейские установили, что автомобиль марки BMW X5 при осуществлении маневра обгона выехал за пределы проезжей части, где врезался в электроопору и перевернулся”, – говорится в сообщении.

На месте ДТП погиб 36-летний пассажир, житель города Дубно. В карете “скорой” скончался и водитель внедорожника, 31-летний житель Здолбунова.

“Еще двух пассажиров, 37-летнего и 20-летнего братьев, жителей Здолбунова, с травмами различной степени госпитализировали в районную больницу”, – отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/police.in.Rivne.region/posts/4232174873498223

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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