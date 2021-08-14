 

“Талибан” захватил еще три столицы провинций Афганистана

14.08.2021, 22:26, Новости дня
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Талибы взяли под свой контроль столицы провинций Пактика, Пактия и Кунар. Таким образом, “Талибан” контролирует уже 21 столицу провинций из 34 в Афганистане.

Ранее были захвачены города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город Герат (провинция Герат), а также Калат (провинция Забуль), Таринкот (провинция Урузган), Пули-Алам (провинция Логар), Фирузкух (провинция Гор), Калайи-Нау (провинция Бадгис) и Лашкаргах (провинция Гильменд).

Reuters пишет, что “Талибан” сейчас находится в 70 км от столицы Афганистана Кабула.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

США начали вывод войск в апреле 2021 года. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

На фоне вывода американских войск ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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