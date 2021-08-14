 

Зеленский обязал кандидатов в главы госадминистраций подавать копии сертификатов о владении украинским языком

14.08.2021, 22:26, Новости дня
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Президент внес изменения в п. 2 Порядка подготовки предложений и предварительного рассмотрения кандидатур для назначения на должности и освобождения от должностей руководителей местных государственных администраций, утвержденного указом президента Украины от 4 августа 2006 года № 675.

Теперь кандидаты должны предъявлять “копию государственного сертификата об уровне владения государственным языком, что подтверждает соответствующий уровень владения государственным языком, определенный Национальной комиссией по стандартам государственного языка”.

Контекст:

16 июля вступила в силу норма о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдать экзамен на уровень владения украинским языком в соответствии с новыми стандартами, разработанными Национальной комиссией по стандартам государственного языка.

Это предусмотрено в законе Украины, который вступил в силу в 2019 году, об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. 

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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