 

Почему иностранные инвесторы обходят стороной сельское хозяйство на Украине

14.08.2021, 22:18, Разное
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Во время интервью у Алекса
Лисситсы поинтересовались, как крупным землевладельцам на Украине перестать продавать зерно и перейти к торговле товарами с высокой добавленной стоимостью. Эксперт отметил, что это невозможно, пока в стране есть несколько проблем.

Во-первых, по мнению
Лисситсы, большинство украинцев являются финансово необразованными. Мол, они не понимают такие понятия, как капиталовложения и окупаемость инвестиций. Также президент ассоциации “Украинский клуб аграрного бизнеса” отметил, что зачастую инвесторов воспринимают как негодяев или как благотворителей.

Во-вторых, иностранные инвесторы вообще не хотят вкладываться в украинское сельское хозяйство, поскольку в течение года в стране неоднократно меняется система налогообложения. По словам эксперта, никто не уверен в том, что сможет вернуть свои деньги, а потом – заработать.

В-третьих, на Украине нет высоких технологий в сфере сельского хозяйства, обратил внимание
Лисситса. Якобы с пирожками и булочками выйти на мировой рынок невозможно. Эксперт считает, что стране нужно производить новые продукты, которые действительно будут нужны заграничным потребителям.



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