Мнение: Россия высылает журналистку BBC

Россия высылает журналистку BBC

Корреспондент московского бюро британской телерадиокорпорации Би-би-си Сара Рэйнсфорд должна покинуть РФ до 31 августа.

Министерство иностранных дел России отказалось продлить ей рабочую визу. 31.08.2021 истечёт нынешняя виза британской журналистки.

Как рассказал ведущий "России 24" Антон Подковенко в эфире телеканала, "таким образом на Смоленской площади хотят уравновесить ущерб от дискриминационного положения представителей отечественных СМИ, работающих в Великобритании". Он напомнил о неоднократных попытках бритишей отозвать лицензию телеканала RT и "постоянном давлении на сотрудников многих других российских медиа". "Это знаковое выдворение", – подчеркнул Подковенко.

"Данные меры продиктованы среди прочего надуманными, ничем не обоснованными персональными санкциями против граждан России, введёнными правительством Великобритании в конце прошлого и первой половине текущего года. И пусть не говорят, что не предупреждали. Предупреждали неоднократно. 21 ноября 2020 г. — «Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа». 12 декабря 2020 г. — «С учётом принципа взаимности оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер»", – сообщает ТГ-канал "Дипломатический источник".

Сара Рэйнсфорд в 1996 году окончила Фицуильям-колледж (один из 31 колледжей Кембриджского университета), где специализировалась на изучении русского и французского языков. Затем работала на Bloomberg TV – сначала готовила кофе начальству, через какое-то время стала помощницей продюсера. С середины 1999 года трудится в BBC. Впервые приехала в Москву в 2000-м в качестве продюсера. Трудилась корреспондентом Би-би-си в Испании, Турции, на Кубе. Потом снова отправлена в Москву. Репортажи Рэйнсфорд представляют собой яркий образчик западной пропаганды со всеми вытекающими.

9 августа она присутствовала на "Большом разговоре" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Спросила, какова будет реакция Минска на новые экономические санкции, анонсированные Лондоном. Батька эмоционально заявил: "Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим! Вы прихвостни американские!".

Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году – речь о корреспонденте The Guardian, авторе русофобской книжонки "Mafia State" Люке Хардинге. В 2014 году въезд в РФ был запрещён американскому журналисту Дэвиду Сэттеру (старый антироссийский фейкомёт, сотрудничающий с "Радио Свобода"*); в конце 2015-го в ответ на высылку из Польши корреспондента МИА "Россия сегодня" лишён аккредитации корреспондент польской Gazeta Wyborcza Вацлав Радзивинович.

https://zavtra.ru/events/rossiya_vidvoryaet_britanskuyu_zhurnalistku – wbyr

PS. Также вчера в Россию на 50 лет запретили въезд азербайджанскому клоуну вещавшему про русских свиней, а также причастным к организации "языковых патрулей" в Казахистане.

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