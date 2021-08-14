Зачем погибли наши ребята? – Личное мнение

Российский самолёт разбился в Турции.



Фото: Соцсети

Наших ребят пригнали тушить их пожары. Ребята погибли.

Очень жаль. И ребят, и их семьи. Примите мои соболезнования, хотя легче от них никому не станет. Ребят больше нет.

https://t.me/lenamiro/9459

У меня — вопрос: что делал наш самолёт, с нашими ребятами на тушении их пожаров? Что нам — до пожаров в Турции, когда у нас самих Якутия горит?

Почему на тушении турецких пожаров гибнут русские мужчины? Почему наши дети остаются без отцов, наши матери — без сыновей, наши жёны — без мужей?

Какой в этом был смысл?

Глава турецкого МИД выразил соболезнования.



Фото: Соцсети

Пишет: «Выражаем наши соболезнования турецкому и российскому народу». Через «и».

Вот не надо через «и», уважаемый глава. И, тем более, не надо ставить турецкий народ впереди российского в своих протокольных соболезнованиях.

Во-первых, мы не обязаны были тушить ваши пожары. Ваши пожары — это не наши пожары. Но мы их зачем-то полетели тушить.

Во-вторых, число погибших россиян — выше, чем число погибших турков.

Дорогой глава турецкого МИД, у тебя не хватило такта хотя бы на отдельное соболезнования семьям наших погибших на ваших пожарах?

Глава МИД Турции обещает, что их «героические жертвы не будут забыты».

Будут. В том-то и дело, что будут. Избавьте нас от своего протокольного пустобрёхства.

—