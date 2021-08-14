 

Зеленского сравнили с напавшими на олимпийского чемпиона провокаторами

14.08.2021, 21:54, Новости дня
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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила президента Украины Владимира Зеленского в двойных стандартах и покрывании национал-радикалов в стране, что привело к конфликту с депутатом Верховной рады и олимпийским чемпионом Жаном Беленюком.

«Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» осуждает это проявление расизма и ксенофобии и требует привлечения всех виновных к уголовной ответственности. Но вот вопрос: почему выкрики «Вали в Африку!» вызывают у президента Зеленского возмущение, а собственные слова о том, что украинцы с Донбасса должны уезжать в Россию, – нет? В чем разница?» говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы.

По мнению партии, разница в том, что Зеленский говорил, обращаясь к жителям Донбасса и русскоязычным, «к тем, кого он своей политикой лишил гражданских и конституционных прав», а Жан Беленюк – «не просто украинец, а депутат от «Слуги народа». 

Также в партии подчеркнули, что возмущение вызывают ограниченность и полная профессиональная непригодность президента и всей его команды.

«И точно так же Зеленский в силу своей профнепригодности не понимает, что лично он является главным виновником нападения на Беленюка: покрывая национал-радикалов, фашиствующих молодчиков и прочих расистов, президент создал для них атмосферу вседозволенности и подтолкнул к новым преступлениям. Когда власть Зеленского травила легкоатлетку Ярославу Магучих, тем самым она учила радикалов тому, как надо самоутверждаться за счет тех, кто является гордостью Украины. Оскорблениями, ненавистью и вызовами на ковер к различным чиновникам встречает Украина своих олимпийских героев, потому что Зеленский, как и Порошенко до него, подменил патриотизм русофобией и ксенофобией, потому что так куда проще», – добавили в политсиле.

Ранее Беленюк заявил, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку». Украинские правоохранители возбудили уголовное дело. 

Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 килограммов. Эта медаль стала единственным «золотом» украинской сборной.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене.



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