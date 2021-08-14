 

При землетрясении в Гаити погибли около 30 человек

14.08.2021, 21:54, Новости дня
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По меньшей мере 29 человек погибли в результате землетрясения в Гаити, сообщило управление гражданской защиты республики.

«В настоящий момент проходят поиски погибших. <…> На настоящий момент зарегистрировано 29 погибших», – приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

Премьер Гаити на месяц объявил режим ЧП в связи с последствиями землетрясения.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити в субботу, была объявлена угроза цунами, которая затем была снята. Как сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны., геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити мож

В то же время ет достигнуть нескольких тысяч, пострадавших – десятков тысяч, передает ИА «Новости».



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