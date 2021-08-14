В Японии назвали российский танк Т-90М монстром

Читатели японского портала Yahoo News Japan восхитились российским танком Т-90М «Прорыв», описав его как «настоящего монстра».

По мнению автора статьи, танк вызывает горячий интерес во всем мире. В комментариях пользователи порассуждали о превосходстве Т-90М над другими боевыми машинами, передает РИА «Новости».

«Да, это действительно монстр», – отметил один из читателей.

«Это вполне эффективная и опасная машина. Она стала итогом целой цепи модернизаций <…>. Нам в Японии, морской островной державе, нечего и думать о таких танках», – добавили в комментариях.

«Большое преимущество Т-90М – это наличие у него системы армейского интернета, который объединяет в единое информационное пространство все объекты, оснащенные подобными комплексами. <…> Насколько я знаю, у западных танков пока такой системы нет», – отметил пользователь.

«Русские – довольно рациональный народ. Берут одну какую-то базовую хорошо зарекомендовавшую себя модель или образец вооружений и доводят до совершенства, последовательно модернизируя его», – сообщил читатель.

«Проводимая русскими глубокая модернизация своего танкового парка вполне оправданна. Сколько бы мы ни уповали на дроны, для окончательного прорыва последних оборонительных рубежей противника и его уничтожения без ударной силы танков не обойтись», – напомнили в комментариях.

Ранее американское издание The National Interest оценило российский танк Т-90М, назвав его «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников».

Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. По словам создателей танка, он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести.