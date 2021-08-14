 

Компания Acer представила в РФ монитор Nitro KG282K

14.08.2021, 21:36, Новости дня
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В компании Acer объявили, что на российском рынке будет продаваться новые 4К монитор Nitro KG282K. Данное устройство предназначено для использования в составе игровых станций, поясняют представители разработчика.

Размер диагонали здесь составляет 28 дюймов. Разрешение картинки – 3840 на 2160 пикселей. Угол обзора стандартный. Он составляет максимально возможные на сегодня 178 градусов. Показатель яркости достигает 300 нит.

Время отклика на данном мониторе составляет 4 мс, а частота обновления – 60 Гц. Цветовой диапазон DCI-P3 охвачен на 90%. На подставке экран может быть установлен под углом от 5 до 15 градусов. Также монитор можно подвесить на стену. В комплекте есть два динамика мощностью по 2 Вт.



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