 

В РФ вдвое вырос спрос на складные смартфоны Samsung

14.08.2021, 21:36, Новости дня
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Менеджеры компании Samsung заявили о том, что в этом году вдвое вырос спрос на складные смартфоны на территории России. В первую очередь, речь идет о дорогих моделях Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, отмечают представители компании.

При этом три четверти спроса составляют предварительные заказы на смартфон Galaxy Z Fold 3, уточняют эксперты. Лучше продаются версии, выполненные в черном цвете и с объемом основного накопителя 512 Гб.

На втором месте версия с объемом основной памяти 256 Гб и корпусом лавандового цвета. На третьем месте заказы в эксклюзивных цветах (от белого до розового). Покупатели таких смартфонов обеспечили примерно 20% продаж. По мнению аналитиков, спрос на складные смартфоны продолжит расти.



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