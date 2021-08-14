 

“Юра помолодел, Катя светится изнутри”. Горбунов и Осадчая показали новое фото в обнимку

14.08.2021, 21:32, Новости дня
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В подписи к фото Горбунов поставил значок “сердечко”. За несколько часов его пост собрал больше 16,5 тыс. лайков. Пользователи соцсети отметили счастливый вид пары.

“Вы счастливы! Это видно!” – написала elbel1605.

“Так выглядит счастье!” – прокомментировала elena_march69.

“Счастья вашей семье. Глядя на это фото, захотелось оставить комментарий. Никогда не верила в искренность этого союза. Но слава богу, что ошибалась. Все ответы налицо: Юра помолодел, Катя светится изнутри. Видно, что люди счастливы и им хорошо друг с другом. И это не просто снимок для Instagram. Счастья вашему дому!” – пожелала супругам tashapoligon.

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Контекст:

50-летний Горбунов и 37-летняя Осадчая воспитывают сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до его рождения.

В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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