 

В Китае волна смыла в море 17 человек, большинство из них погибли

14.08.2021, 21:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Речь идет о не местных жителях, которые прибыли на пляж недалеко от одной из деревень.

Была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой нашли 16 человек, 10 из них – погибшими.

У спасенных – “стабильные показатели жизнедеятельности”, отмечает агентство.

Еще одного пропавшего без вести продолжают искать.

Причину произошедшего пока не назвали.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.08 / В Великобритании ожидают перебои с поставками продовольствия

09.10 / И.о. госкомитета нацбезопасности Киргизии выпроводили из здания ведомства

11.09 / Появились сведения о состоянии подхватившей коронавирус Тимошенко

01.08 / Слет ветеранов СС прошел в Эстонии

16.04 / Витвицкая призналась, что они с экс-супругом не были счастливы в браке

30.12 / Рогозин обратился к минторгу США

10.07 / “Как при Сталине начинаете действовать. Мы проведем революцию!” Жириновский в Госдуме возмутился задержанием губернатора Хабаровского края

28.12 / Байден пожаловался на сопротивление Пентагона передаче власти в США

20.02 / Иностранный инвестор через суд вынужден был приостановить покупку спиртзавода в Украине

29.12 / Семь украинцев полтора года не могут сойти с судна на стоянке в Китае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика