В Китае волна смыла в море 17 человек, большинство из них погибли
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Речь идет о не местных жителях, которые прибыли на пляж недалеко от одной из деревень.
Была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой нашли 16 человек, 10 из них – погибшими.
У спасенных – “стабильные показатели жизнедеятельности”, отмечает агентство.
Еще одного пропавшего без вести продолжают искать.
Причину произошедшего пока не назвали.
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