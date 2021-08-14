В Китае волна смыла в море 17 человек, большинство из них погибли

Речь идет о не местных жителях, которые прибыли на пляж недалеко от одной из деревень.

Была организована поисково-спасательная операция, в ходе которой нашли 16 человек, 10 из них – погибшими.

У спасенных – “стабильные показатели жизнедеятельности”, отмечает агентство.

Еще одного пропавшего без вести продолжают искать.

Причину произошедшего пока не назвали.

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