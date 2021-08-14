После акции под Офисом президента неизвестные избили фотокорреспондента “Букв”. Полиция открыла производство

Издание сообщило, что нападающие сняли видео инцидента и опубликовали его в одном из закрытых Telegram-каналов.

По данным “Букв”, у фотокорреспондента после нападения – синяки, царапины и ссадины.

Кужельный рассказал, что после акции его догнала группа лиц, которые требовали удаления фото, сделанных во время мероприятия, а затем применили силу.

“Я не успел пройти и метров сто, меня позвали. Я вернулся, какой-то парень догнал меня. Он спросил, что я фотографировал, чтобы я удалил эти фотографии. Тогда подошли другие ребята, они окружили меня. Я пытался отойти, они за мной. Требовали, чтобы я достал телефон и удалил фотографии. Я сказал, что я журналист, пришел, чтобы вести съемку. Спросили, с какого издания, я показал “корочку”. Но они не отстали, начали говорить, что я “левак”. Я предложил им подойти к [лидеру “Национального корпуса”] Андрею Билецкому, он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал”, – сказал корреспондент.

Кужельный также отметил, что один из нападавших перед тем, как применить против него силу, упоминал о нападении, которое произошло 21 июля под судом судом, где проходило заседание по делу анархиста Алексея Боленкова, и о нападающем – российском неонацисте Михаиле Шаланкевиче по прозвищу Ганс.

Нападение, по словам Кужельного, завершилось после того, как к месту начали подходить другие журналисты.

Позже к нему подошел лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий. Он осудил нападение и пообещал помочь идентифицировать причастных к нему.

В Нацполиции Украины заявили, что начали расследование нападения на журналиста во время акции протеста в Киеве.

“В Печерское управления полиции с заявлением о правонарушениях обратился журналист. Он сообщил, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения”, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении журналиста). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Контекст:

Представители партии “Национальный корпус” и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что если бы участники митинга, которые направлялись к Офису президента Украины, согласились пройти поверхностную проверку, их бы допустили к месту запланированной акции.

“Нацкорпус” анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов” после того, как у представителей “Нацкорпуса” в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов “Национального корпуса” в Харьковской области 5 августа. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, фигурирующих в этом производстве.

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