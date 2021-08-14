 

Мнение: В Турции разбился пожарный самолет Бе-200

14.08.2021, 21:16, Разное
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Во время тушения пожаров на востоке Турции разбился российский пожарный самолет Бе-200.
На борту самолета было 5 граждан РФ (военные) и 3 гражданина Турции (сотрудник Главного управления лесного хозяйства Турции и сотрудник Турецкой авиационной ассоциации). Их судьба пока неизвестна, но по всей видимости никто не выжил.
МО РФ подтвердило гибель самолета и отправила в Турцию комиссию, которая будет разбираться с причинами катастрофы.

Мир праху погибших.

Источник: Colonel Cassad



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