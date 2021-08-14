Элла Памфилова: «Мы защищаем граждан, чтобы они себе фриков не навыбирали»

На пресс-конференции, посвящённой подготовке к выборам в Госдуму, председатель ЦИК Элла Памфилова ответила на вопрос журналиста газеты “Коммерсантъ” относительно недопуска кандидатов в Госдуму – Павла Грудинина или Льва Шлосберга. .

«Мы ни чьи права не нарушаем. Нарушение прав — это когда вас убили или на худой конец ограбили. А мы просто действуем по инструкции: есть иностранные счета — снимаем, связан с экстремистами — снимаем. Мы наоборот защищаем граждан, чтобы они себе всяких фриков не навыбирали», – заявила она.

Памфилова также рассказала, что тратит на работу ежедневно по 11 часов.

«Вы вообще представляете, как много мы работаем? Я по 11 часов каждый день корячусь: тем напиши, этим позвони. Я уже почти сотню кандидатов на экстремизм проверила! А потом приходят такие, как вы, и начинают про нарушение прав спрашивать. Вам самим-то не стыдно?» — завершила свою речь глава ЦИК.

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