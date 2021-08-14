Мнение: Зелёные хоронят уголь, Роснефть спасает «Би-Пи» и конец эпохи дешёвого газа

1. На заглавной картинке – «церемония похорон угля», которую несколько лет назад превентивно провели активисты Гринпис в Бразилии, рассчитывавшие тогда, что использование угольной энергии в стране будет прекращено к 2030 году. Однако теперь оказалось, что бразильские власти не только не собираются отказываться от угля, но намерены финансово поддерживать отрасль как минимум до середины нынешнего столетия:

https://media.greenpeace.org/archive/Funeral-for-Coal-in-Candiota–Rio-Grande-do-Sul-State–Brazil-27MZIFJWN7ILM.html

Министерство горнорудной промышленности и энергетики Бразилии в понедельник, 9 августа, представило новую программу, нацеленную на поддержку угольного сектора, пишет Bloomberg.

Таким образом Бразилия открыто вступает в конфликт с ООН, поскольку в тот же день ранее организация выпустила доклад о необратимости глобального потепления с призывом прекратить использование ископаемого топлива. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, доклад должен стать похоронным для угольной отрасли.

Бразилия планирует поддерживать угольный сектор в южных штатах страны до 2050 года. В этих регионах шахты остаются основным местом работы местных жителей, а тепловые электростанции — главным источником энергии. В докладе министерства говорится, что резкое сокращение использования угля создаст негативные социальные и экономические последствия.

На угольную отрасль давят и для России. Это важно, так как у нас есть угледобывающие регионы, такие как Кузбасс, например. Российские власти, вроде бы как, притеснять угольную промышленность не собираются, однако есть ещё вопрос экспорта, а также различные репутационные моменты, связанные с тем, что зелёные не только захватили мировые СМИ, но и активно просачиваются во властные элиты даже казалось бы консервативных государств.

Впрочем, первое время наши угольщики будут лишь выигрывать от закрытия шахт в других странах, поставляя уголь на оставшиеся там электростанции. Но если мировая зеленизация зайдёт слишком далеко, под угрозой окажутся и тысячи рабочих мест российских шахтёров, и вся наша экономика целиком.

2. Многие угольные предприятия в западных странах уже закрыты, страдают и туземные нефтяные компании. Однако есть лазейка, позволяющая им выжить и не стать убыточными – для этого надо инвестировать в Россию, в российскую нефтедобычу:

https://lenta.ru/news/2021/08/03/bp_rsnft/

Прибыль ВР от участия в капитале «Роснефти» во втором квартале 2021 года выросла на 77,1 процента по сравнению с первым кварталом — до 643 миллионов долларов США. По итогам первого полугодия прибыль ВР от участия в «Роснефти» достигла 1,006 миллиарда долларов США, что составляет примерно 13 процентов от общей чистой прибыли британской компании, полученной за этот период. Это следует из опубликованной отчетности ВР.

BP за счет участия в «Роснефти» смогла также отразить в отчетности еще один положительный для инвесторов момент — добычу углеводородов в объеме 1,073 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Таким образом треть от всей добычи BP (3,242 миллиона баррелей нефтяного эквивалента) получена благодаря «Роснефти».

В «Роснефти» BP принадлежит 19,75 процента. В июле 2021 года глава ВР Бернард Луни отмечал, что «”Роснефть”, без сомнения, является ключевой частью нашего бизнеса и нашей стратегии».

3. Если у угля проблемы, у нефти некоторые сложности, то от природного газа на Западе пока что никто отказываться не собирается:

https://lenta.ru/news/2021/08/06/gaz_vse/

Закончилась эпоха, когда природный газ был дешевым. Как пишет Bloomberg, спрос на когда-то доступное топливо сильно превысил предложение и привел к скачку цен по всему миру.

Агентство признало, что природный газ был в изобилии и недорогим в течение последнего десятилетия. Однако сейчас на фоне прекращения поставок из США в Австралию и повышенного спроса в Азии цены резко взлетели — в Европе, например, с мая 2020 года газовое топливо подорожало на тысячу процентов. <…>

Среди факторов, повлиявших на повышение цен на газ есть одноразовые — вызванные коронавирусом перебои в цепочках поставок и восстановление экономики от последствий пандемии. Однако эксперты считают, что, помимо этого, повлиял пересмотр многими странами энергетической стратегии — они решили перейти на газ, чтобы быстро и с минимальными затратами начать сокращение углеродных выбросов.

Коммунальные предприятия в Европе переходят на самое чистое горючее топливо из-за заоблачных квот на углеродные выбросы, а правительства стран Южной и Юго-Восточной Азии планируют десятками новых газовых электростанций покрыть потребности в электроэнергии. Китай, например, намерен зависеть от газа больше, чем когда-либо — он стремится резко отказаться от угольного топлива.

Комментарий Кримcон Альтера:

https://t.me/crimsondigest/1315

Главное: источник “роста на 1000%” – это Блумберг, а не “кремлевская пропаганда”:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-06/the-era-of-cheap-natural-gas-ends-as-prices-surge-by-1-000

Дальше:

1. Рынок газа довольно “локальный”, то есть цена газа привязана к конкретной географической точке поставки.

2. Когда говорят о цене на газ в Европе – обычно подразумевается цена газа с поставкой на газовый хаб TTF в Нидерландах.

Цена, которую вам показывают подавляющее большинство “финансовых порталов” и т.д. – это цена на газовом хабе Henry Hub в США. Логично, что она отличается от европейской, и европейские дефициты там не оказывают яркого влияния.

Цена “газовых фьючерсов на Мосбирже” (потому что Мосбиржа запускала контракты на газ для спекулянтов-хомячков-из-ритейла, а не для хеджеров) – это цена американских газовых фьючерсов, о чем прямо написано в спецификации контракта, соответственно того самого “роста на 1000%” вы там тоже не увидите.

Еще один момент (опять же, грубо и быстро):

Газовые контракты (если очень грубо и быстро) бывают нескольких типов по форме поставки: на год, на квартал (иногда “на сезон” – типа “на лето 2022”), на месяц, и даже на 1 день. Самые “близкие” контракты – это спот-поставки (поставки в ОДИН конкретный день). По понятным причинам цены на месячные и однодневные поставки являются самыми волатильными – и именно на них указывает Блумберг (на примере TTF) в своем материале про “рост цен на газ на 1000% (с мая 2020)”.

Отмечу в скобках, что вообще механизм спотового ценообразования в Европе создавался (не только, но в том числе) как инструмент борьбы с Россией и наказания Газпрома. Логика была такой: спотовые цены – обычно ниже, чем цены по долгосрочным контрактам, а значит если заставить всех экспортеров газа в Европу привязать цены именно к спот-индексу (или чему-то краткосрочному с ценообразованием на европейских площадках), то европейские импортеры смогут платить меньше, а “злой Путин” (а также тогда еще живой “ужасный Каддафи”) заработают меньше. Принуждение к “привязке к спот ценам на европейских хабах” получилось так себе, но зато многие долгосрочные, в том числе внутриевропейские контракты таки смогли к ним привязать, несмотря на то что профессионалы энергетического рынка предупреждали европейских чиновников, что им такая схема в будущем принесет много горя. Соответственно, вот сейчас, когда из-за дефицита газа (временного) и, как выражается Блумберг, “конца эпохи дешевого газа” (а это уже надолго), спот-индекс TTF штурмует рекорды, европейцам больно и обидно и дорого. Боль скоро перейдет из острой в хроническую. Газовый бумеранг, запущенный европейскими чиновниками (и лоббистами “зеленой экономики”), возвращается и больно бьет по европейским потребителям. Все только начинается.