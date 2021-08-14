Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф, центр провинции Балх, сообщило агентство Associated Press.

По словам местного парламентария, сперва сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также мятежники захватили офис губернатора и другие объекты, передает РИА «Новости».

Таким образом, под контролем правительства Афганистана из крупных городов остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.

В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.