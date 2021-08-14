 

Талибы захватили крупнейший город на севере Афганистана

14.08.2021, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Представители движения «Талибан» (организация запрещена в России) захватили крупнейший город на севере Афганистана Мазари-Шариф, центр провинции Балх, сообщило агентство Associated Press.

По словам местного парламентария, сперва сдались дислоцированные в провинции части афганской армии, а затем и другие проправительственные силы. Также мятежники захватили офис губернатора и другие объекты, передает РИА «Новости».

Таким образом, под контролем правительства Афганистана из крупных городов остаются только Кабул и Джелалабад, центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС США нанесли удары по представителям движения «Талибан» в районе аэропорта Кандагара на юге Афганистана.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.

В субботу талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Видео: Польша придумала новое «преступление России»

31.05 / Премьер Финляндии после скандала в СМИ пообещала оплатить свои завтраки в резиденции

19.11 / В полиции назвали причину обысков в музее Революции достоинства

04.11 / Байден выступил с обращением

04.07 / «Лукойл» решил продать Китаю долю в иракской Западной Курне–2

05.06 / Мурашко заявил о близости некоторых регионов РФ к победе над COVID

25.12 / «Британский» штамм коронавируса добрался до Германии

09.03 / Евросоюз назначил посредника в диалоге между политическими силами Грузии

06.10 / Самолет с неисправными шасси сел в Пулково

06.04 / Браузер Microsoft Edge вышел на второе место по популярности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика