Суд в Казани признал кандидата в депутаты причастной к «экстремистской» организации

…из-за постов в поддержку Навального.

Вахитовский районный суд Казани по иску прокуратуры признал кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» Елену Изотову причастной к деятельности «экстремистской» организации. Соответствующее решение есть в картотеке суда.

По словам Изотовой, заседание прошло в ее отсутствие.

«Сейчас на сайте суда обнаружила, что, несмотря на мой больничный и отсутствие моего представителя, Вахитовский суд, в лице судьи Булатова И.Х., удовлетворил иск прокуратуры о моей причастности к экстремистской организации. Как же важно исполнить приказ не соблюдая законы РФ», — написала она в инстаграме.

Административное исковое заявление сотрудники прокуратуры и сотрудники центра «Э» принесли Изотовой сразу после того, как она получила удостоверение кандидата на выборах.

В материалах дела (есть в распоряжении «Новой») содержатся сделанные оперативником центра «Э» скриншоты ее страницы «Вконтакте», на которой политик выкладывала посты в поддержку Навального, призывала выходить на согласованный с мэрией Казани митинг 14 февраля и предлагала пройти обучение наблюдению на выборах. На этом основании суд признал Изотову связанной с «командой Навального» в Казани (Мосгорсуд признал «штабы Навального» экстремистской организацией).

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И Изотова, и партия «Яблоко» считают, что на основании решения суда ее снимут с выборов. Она идет в Госдуму от «Яблока» в региональной группе №49, а также в московском одномандатном округе как глава фракции «Зеленая Россия»

Елена Изотова была одним из лидеров протеста против строительства мусоросжигательного завода под Осиново. В 2020 году противники завода, включая Изотову, выдвигались на выборы в совет Осиновского поселения, но суд снял их.

9 августа Мосгорсуд отменил регистрацию на выборы в Госдуму члена федерального комитета партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Иск против Шлосберга подал его соперник по одномандатному округу № 207 — представитель «Зеленых» Андрей Пангаев.

Псковский избирком также снял Шлосберга и члена совета псковского отделения «Яблока» Николая Кузьмина с региональных выборов из-за участия в митинге в поддержку Навального, но на следующий день восстановил их кандидатуры.

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