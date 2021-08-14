В РФ подорожали автомобили марки Subaru

Японский автомобильный гигант Subaru увеличил стоимость на автомобили, которые продаются у российских дилеров.

В частности, с начала 2021 года данное обновление прайса является четвертым по счету, а потому эксперты прогнозируют некоторое отражение увеличение цен на покупательской способности. В настоящее время ценники стали дороже на 30 тысяч рублей. Исключением оказался универсал Subaru Outback, который в прошлом месяце поступит в продажу на отечественном рынке.

Приобрести кроссовер Subaru XV теперь можно от 2,57 миллиона рублей в базовой комплектации. Кроме того, за спортивные модели WRX и WRX STI стоимость составит 3,45 и 4,62 млн рублей соответственно в начальных модификациях.