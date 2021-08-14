Бренд Great Wall создал новый пикап Poer в стиле внедорожника Tank 600

Китайский бренд Great Wall в скором времени презентует внедорожную версию пикапа Poer, который походит на внедорожник Tank 600.

По снимкам автомобиль получит увеличенную решетку радиатора с применением хромированных поверхностей, а также объемный логотип. Пикапа также перенял у внедорожника форму головной оптики. Отличить модель можно по пластиковому обвесу и другим визуальным элементам.

Пока производитель умалчивает основные изменения в модели, однако указано, что под капотом установлен 2-литровый турбированный бензиновый мотор на 224 л.с. мощности. Вместе с тем покупателям предложат более производительную модификацию с 3-литровым бензиновым двигателем, однако его уровень отдачи пока остается неизвестным.