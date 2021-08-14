 

ВАКС за время существования приговорил к лишению свободы 19 обвиняемых в коррупции

14.08.2021, 20:38, Новости дня
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“19 человек получили наказание в виде лишения свободы по делам НАБУ и САП по состоянию на 30 июня 2021 года, в отношении 14 из них приговоры уже вступили в силу”, – сообщили в НАБУ.

В агентстве отметили, что большинство из осужденных признаны виновными в совершении преступлений, связанных с неправомерной выгодой.

“Кроме лишения свободы, ВАКС конфисковал все имущество судей Малиновского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Одесской области. К последнему также применена специальная конфискация – в доход государства возвращено 250 тыс. грн. Также конфискован автомобиль экс-директора ОАО “Кировоградгаз”, осужденного за растрату 8,6 млн грн”, – проинформировала пресс-служба.

В НАБУ сообщили, что за время работы бюро в суды было направлено более 300 обвинительных актов в отношении почти 600 человек.

“Сейчас по топ-коррупции уже принято 56 обвинительных приговоров, вступивших в законную силу”, – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/3008500432728956

Контекст:

Высший антикоррупционный суд приступил к работе 5 сентября 2019 года.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине в 2015 году. Его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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