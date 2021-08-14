“Национальный корпус” анонсировал новые акции протеста против политики Зеленского

Лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий заявил, что власть власть “фабрикует дела против патриотов, чтобы обезопаситься от массовых протестов проукраинской части общества”, которая, по его словам “никогда не согласится на капитуляцию страны”.

“Не дадим превратить нашу страну в Беларусь. Не дадим им затравиты сначала нас, ветеранскую и патриотическую среду, а затем всю страну, и капитулировать. Все здесь ляжем, но Украина останется страной свободных людей, а не собак, которым говорят, как ходить и что с собой носить. Они должны четко знать: сколько бы они не посадили, не били и так далее – не будет капитуляции. Тюрьма вам, за предательство государственных интересов, Ростов, возможно, если успеете, вам, но капитуляции страны не будет”, – сказал Билецкий.

Руководитель центрального штаба “Нацкорпуса” Максим Жорин заявил, что “вместо того, чтобы бороться с патриотами, власть должна начать борьбу с врагом снаружи и внутри страны”.

“Можно отправить за решетку сотни людей, но украинский национализм, патриотическое движение невозможно закрыть за решеткой. Вместо того, чтобы искать пути, как бороться с патриотами, они должны искать пути, как бороться с реальным врагом – Российской Федерацией и пророссийскими силами внутри страны. Вместо того, чтобы торговать страной на весь мир, они должны защищать украинские интересы”, – заявил Жорин.

В пресс-службе отметили, что в акции протеста под Офисом президента участвовали несколько тысяч человек, среди которых – ветераны, представители общественно-политических организаций, и волонтеры.

“Сформировав колонну на Майдане Незалежности, активисты отправились на Банковую. У Офиса президента участников шествия встретил кордон силовиков, который с самого утра перекрыл доступ к зданию. Сотрудники полиции спровоцировали столкновения с применением слезоточивого газа, в результате чего пострадали участники митинга”, – утверждают в партии.

После этого члены “Нацкорпуса” пошли к дому, где ранее жил Зеленский.

“Зажигая файеры, участники акции призвали власти прекратить репрессии и отказаться от капитулянтских планов, анонсировав еще более массовые акции протеста”, – говорится в сообщении.

Затем акция завершилась.

Контекст:

Представители партии “Национальный корпус” и нескольких общественных организаций 14 августа пришли на акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Между протестующими и полицейскими произошли столкновения, в полиции заявили о провокациях со стороны митингующих.

Травмы получили семеро полицейских и один нацгвардеец. Также известно как минимум об одном пострадавшем среди протестующих. В полиции сообщали, что таких несколько.

Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного нанесения телесных повреждений правоохранителям.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что если бы участники митинга, которые направлялись к Офису президента Украины, согласились пройти поверхностную проверку, их бы допустили к месту запланированной акции.

“Нацкорпус” анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов” после того, как у представителей “Нацкорпуса” в Харькове прошли обыски.

Служба безопасности Украины проводила следственные действия у членов “Национального корпуса” в Харьковской области 5 августа. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы. Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, фигурирующих в этом производстве.

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