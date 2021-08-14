Мнение: Баги и ресурсы
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Баг – это не просто дефект границ, это поведенческая ошибка.
Вот почему баги так хорошо видны в речи.
Это способ, которым вы вылезаете из границ, пытаетесь втиснуться на чужую территорию.
В результате бага получается слив или косяк, иногда то и другое. Фигура ваша уменьшается в поле. СЗ и ОЗ тоже.
Прокачивая ресурсы, вы увеличиваете свою значимость, а багами ее снижаете.
Многие читающие блог смешивают баги и короны, но это разные вещи.
Короны – надстройки над самооценкой, мешающие оценивать себя и ситуацию адекватно.
Корона – это неправильная установка, искаженная настройка как и внешний локус.
А багами мы называем конкретные дефекты границ, которые проявляются в поведении и речи.
У 12 багов есть связь с 12 ресурсами.
Вот как выглядит эта связь.
По этой схеме можно увидеть, с каким ресурсом какой баг связан, и это открывает сразу две стороны работы.
Во-первых, можно уменьшить свой баг через подключение конкретного ресурса.
Во-вторых, можно подключать ресурс, уменьшая конкретный баг.
Обычно у человека есть любимый баг, который мы называем ведущим.
Часто это векторная пара багов, иногда ведущими бывают несколько пар, но главный баг особенно хорошо заметно.
Вот этот баг, как правило, связан с самым проблемным ресурсом человека.
Проблемный ресурс – это не самый фрустрированный, но самый болезненный.
Могут быть более фрустрированные ресурсы, на которые человек обращает мало внимания.
А вот если человек страдает от фрустрации ресурса или аддикции к нему (одно другому не мешает), у него наверняка будет большой баг, связанный с этим ресурсом.
Мы можем пройтись по списку ресурсов и багов и посмотреть примеры.
Ресурс Имидж – баг Кривляка
На фотографиях больше всего кривляются люди, которым не нравится, как выглядит их спокойное лицо, но при этом очень хотят привлечь внимание. Кривляка – это баг, который пытается привлечь внимание к имиджу. Фриковство и клоунство в имидже связано с этим багом. Опишите как, если поняли.
Ресурс Экономика – баг Кокетка
Кокетка – относительно незнакомый баг, мы его разбирали мало. Отложим его пока, чтобы не запутаться.
Ресурс Учеба – баг Ученица
С этим багом все понятно. Никто не относится к учебе хуже, чем люди с багом Ученица. Их ресурс Учеба самый извращенный, самый покореженный, хотя они могут считать, что любят учиться. А вот преподаватели людей с багом Ученица ненавидят и ни за какие деньги не хотят их учить. Понятно почему?
Ресурс Семья – баг Попрошайка
Попрошайки всегда почти жалуются на родителей, супругов они тоже родителями считают, а всех окружающих – няньками. Чтобы избавиться от этого бага, надо понять, что ты давно вырос и тебя больше не должны опекать. И это тесным образом связано с ресурсом Семьи. Стать взрослым можно только осознав свою ответственность перед близкими.
Ресурс Искусство – баг Оправдашка
Графоманы всегда оправдываются в своих произведениях, думая, что всем интересно узнать, почему они сделали то и не сделали это. Все те, кто лишены таланта, но считают себя творческими людьми – это Оправдашки. Им кажется, что творчество – это такая трибуна, чтобы выступить с нее перед аудиторией как перед судом, повиниться во всем и оправдаться. Если избавиться от Оправдашки, можно разблокировать творческий поток. Понятно почему?
Ресурс Здоровье – баг Плакса
С этим багом мы тоже пока мало знакомы, но скорее всего связь и так очевидна. В Плакс превращаются те, у кого проблемы с ресурсом Здоровье. Плакса – это баг, который дает человеку иллюзию, что ему помогают лучики добра и слова поддержки и он имеет право это получать. И он старается их получить как можно больше. Понятно, почему этот баг наносит ущерб ресурсу Здоровье? А понятно как прокачка ресурса Здоровья уменьшает этот баг?
Ресурс Любовь – баг Выскочка
По большому счету баг Выскочка – это громкий мессадж “обожайте меня, восхищайтесь мной, любуйтесь”. Выскочка громко любит себя сама, надеясь, что другие присоединятся. И Выскочка – это тот, кого никто никогда не любит, даже если есть за что. Чтобы подключить ресурс любви, надо придушить в себе Выскочку.
Ресурс Секс – баг Доярка
Здесь тоже понятно, наверное. Нет ничего хуже для секса, как желание доить других людей, то есть приставать к ним с сексом, когда они того совсем не хотят. Так можно опротиветь кому угодно очень быстро, даже если изначально ваша СЗ была высокой.
Ресурс Альтруизм – баг Училка
Здесь связь сами опишите.
Ресурс Работа – баг Штурман
Здесь тоже сами опишите связь. Почему у ведущих Штурманов всегда очень болезненные проблемы с работой?
Ресурс Дружба – баг Ищейка
В ресурсе Дружба баг Ищейка называется простым словом “сплетни”. Собирать сплетни и распространять их – самое худшее, что можно придумать для дружбы. Многие люди любят дружить только с этой целью, но в этом случае ресурс дружбы приносит им много бед. Как правило, они убеждаются в том, что дружбы не бывает и натура у людей подлая. Понимаете, почему?
Ресурс Транс – баг Жилетка
Здесь и ресурс пока загадочный и баг новый. Тоже отложим его.
Разберем те, что уже понятны.
Источник: Эволюция
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