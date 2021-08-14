Мнение: Баги и ресурсы

Баг – это не просто дефект границ, это поведенческая ошибка.

Вот почему баги так хорошо видны в речи.

Это способ, которым вы вылезаете из границ, пытаетесь втиснуться на чужую территорию.

В результате бага получается слив или косяк, иногда то и другое. Фигура ваша уменьшается в поле. СЗ и ОЗ тоже.

Прокачивая ресурсы, вы увеличиваете свою значимость, а багами ее снижаете.

Многие читающие блог смешивают баги и короны, но это разные вещи.

Короны – надстройки над самооценкой, мешающие оценивать себя и ситуацию адекватно.

Корона – это неправильная установка, искаженная настройка как и внешний локус.

А багами мы называем конкретные дефекты границ, которые проявляются в поведении и речи.

У 12 багов есть связь с 12 ресурсами.

Вот как выглядит эта связь.

По этой схеме можно увидеть, с каким ресурсом какой баг связан, и это открывает сразу две стороны работы.

Во-первых, можно уменьшить свой баг через подключение конкретного ресурса.

Во-вторых, можно подключать ресурс, уменьшая конкретный баг.

Обычно у человека есть любимый баг, который мы называем ведущим.

Часто это векторная пара багов, иногда ведущими бывают несколько пар, но главный баг особенно хорошо заметно.

Вот этот баг, как правило, связан с самым проблемным ресурсом человека.

Проблемный ресурс – это не самый фрустрированный, но самый болезненный.

Могут быть более фрустрированные ресурсы, на которые человек обращает мало внимания.

А вот если человек страдает от фрустрации ресурса или аддикции к нему (одно другому не мешает), у него наверняка будет большой баг, связанный с этим ресурсом.

Мы можем пройтись по списку ресурсов и багов и посмотреть примеры.

Ресурс Имидж – баг Кривляка

На фотографиях больше всего кривляются люди, которым не нравится, как выглядит их спокойное лицо, но при этом очень хотят привлечь внимание. Кривляка – это баг, который пытается привлечь внимание к имиджу. Фриковство и клоунство в имидже связано с этим багом. Опишите как, если поняли.

Ресурс Экономика – баг Кокетка

Кокетка – относительно незнакомый баг, мы его разбирали мало. Отложим его пока, чтобы не запутаться.

Ресурс Учеба – баг Ученица

С этим багом все понятно. Никто не относится к учебе хуже, чем люди с багом Ученица. Их ресурс Учеба самый извращенный, самый покореженный, хотя они могут считать, что любят учиться. А вот преподаватели людей с багом Ученица ненавидят и ни за какие деньги не хотят их учить. Понятно почему?

Ресурс Семья – баг Попрошайка

Попрошайки всегда почти жалуются на родителей, супругов они тоже родителями считают, а всех окружающих – няньками. Чтобы избавиться от этого бага, надо понять, что ты давно вырос и тебя больше не должны опекать. И это тесным образом связано с ресурсом Семьи. Стать взрослым можно только осознав свою ответственность перед близкими.

Ресурс Искусство – баг Оправдашка

Графоманы всегда оправдываются в своих произведениях, думая, что всем интересно узнать, почему они сделали то и не сделали это. Все те, кто лишены таланта, но считают себя творческими людьми – это Оправдашки. Им кажется, что творчество – это такая трибуна, чтобы выступить с нее перед аудиторией как перед судом, повиниться во всем и оправдаться. Если избавиться от Оправдашки, можно разблокировать творческий поток. Понятно почему?

Ресурс Здоровье – баг Плакса

С этим багом мы тоже пока мало знакомы, но скорее всего связь и так очевидна. В Плакс превращаются те, у кого проблемы с ресурсом Здоровье. Плакса – это баг, который дает человеку иллюзию, что ему помогают лучики добра и слова поддержки и он имеет право это получать. И он старается их получить как можно больше. Понятно, почему этот баг наносит ущерб ресурсу Здоровье? А понятно как прокачка ресурса Здоровья уменьшает этот баг?

Ресурс Любовь – баг Выскочка

По большому счету баг Выскочка – это громкий мессадж “обожайте меня, восхищайтесь мной, любуйтесь”. Выскочка громко любит себя сама, надеясь, что другие присоединятся. И Выскочка – это тот, кого никто никогда не любит, даже если есть за что. Чтобы подключить ресурс любви, надо придушить в себе Выскочку.

Ресурс Секс – баг Доярка

Здесь тоже понятно, наверное. Нет ничего хуже для секса, как желание доить других людей, то есть приставать к ним с сексом, когда они того совсем не хотят. Так можно опротиветь кому угодно очень быстро, даже если изначально ваша СЗ была высокой.

Ресурс Альтруизм – баг Училка

Здесь связь сами опишите.

Ресурс Работа – баг Штурман

Здесь тоже сами опишите связь. Почему у ведущих Штурманов всегда очень болезненные проблемы с работой?

Ресурс Дружба – баг Ищейка

В ресурсе Дружба баг Ищейка называется простым словом “сплетни”. Собирать сплетни и распространять их – самое худшее, что можно придумать для дружбы. Многие люди любят дружить только с этой целью, но в этом случае ресурс дружбы приносит им много бед. Как правило, они убеждаются в том, что дружбы не бывает и натура у людей подлая. Понимаете, почему?

Ресурс Транс – баг Жилетка

Здесь и ресурс пока загадочный и баг новый. Тоже отложим его.

Разберем те, что уже понятны.