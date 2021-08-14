 

Мнение: Митинг нацистов в Киеве. 14.08.2021

14.08.2021, 20:22, Разное
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В Киеве под офисом Зеленского прошел митинг нацистов из "Азова" при поддержке нациков из "Свободы". Нацики обвиняли Зеленского в зраде и посадках "патриотов".
На деле, причины бузы достаточно тривиальны – после отставки Авакова, который курировал "Азов" и покрывал его преступления, эту группу нациков как и прочие активы Авакова перераспределяют.
Старые договоренности перестают действовать, поэтому мини-фюреры из "Азова" через такие митинги пытаются повысить свою капитализацию в глазах новых управляющих. Как раз в силу этого, те банды нациков, которые состоят на балансе у СБУ сидят тихо и не отсвечиваю.
Нацики жгли у офиса Зеленского покрышки и кидали всякое в полицаев. Несколько полицаев пострадало, но к Зеленскому не пропустили.
Никакого майдана разумеется не будет. США пока что не выказывают прямого желания сменить одну марионетку на другую. Вот если такое решение будет принято, то тогда и коричневый субстрат понадобится. А пока что пар в свисток.

Видео с нацистскими отбросами ниже.

Источник: Colonel Cassad



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