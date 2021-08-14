Мнение: Виновные поимённо

Природные бедствия, которые произошли в некоторых российских регионах, носят беспрецедентный характер. Об этом в ходе совещания в формате видеоконференции, темой которого стала ликвидация паводков и лесных пожаров, заявил президент России Владимир Путин.

«Масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке — так сложились природные, климатические, атмосферные условия — лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», — заявил он.

Виновные названы поименно: природные, климатические и атмосферные условия. При таком подходе поиск реальных причин признан нецелесообразным. «Главное — в ходе расследования не выйти на самих себя» © А так как главный виновный как раз и давал оценку катастрофическим событиям, то вполне логично, что его первым же побудительным мотивом было «перевести стрелки». Подельники по преступному промыслу, впрочем, не слишком возражали. Да и с чего бы?

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