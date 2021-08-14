Мнение: Литература воспитывает слабаков, фэнтези – в школьную программу и правильные книги 19 века

1. Читатели в комментариях массово возмущаются упадническим содержанием русской классической литературы. Она не только не даёт почти никаких положительных примеров, не только учит плохому (убивать, грабить, самоубиваться), но и откровенно романтизирует слабоволие и болезненную эмоциональность героев, закономерно доводящие их до печального конца. Комментарий от читательницы veraprok:

https://olegmakarenko.ru/2157156.html?thread=806641252#t806641252

Ну, мне вот например непонятно, почему все герои и героини русской литературы так легко сдаются? Чуть что — топиться, вешаться, стреляться или в монастырь. Героиня “Дворянского гнезда” — ну влюбилась, любимый оказался женат — и что? Она тут же бежит постригаться в монастырь. Ей там что — легче будет? Да у тебя, курица, вся жизнь впереди! Еще сто таких дураков найдется, и сто раз еще влюбишься, а если на этом заело — ну, поезжай с ним за границу и живи в свободном браке. Так нет, монастырь, только монастырь))))

Аналогично, из-за какой фигни топятся Катерина с Бедной Лизой? Любимый бросил? Аналогично, их ещё куча будет, были бы какие шибко уникальные, а тут — банальные засранцы, не лучше и не хуже любого другого…

И да, какого чёрта стреляется Треплев? Нина бросила, мама не любит, с драматургией ничего не выходит? Да поглядите вокруг, у половины мальчишек, которые входят в реальную жизнь такое сплошь и рядом, и из-за такой дряни стреляться?

Кстати: почему Робинзон Крузо, оказавшись на необитаемом острове, не побежал вешаться, топиться и даже не впал в депрессию, а начал бороться за себя и свое право жить? Если бы его писал наш русский классический писатель, он бы сразу же повесился на первой пальме!

С одной стороны, неправильно называть больных людей «слабаками». Их надо не травить насмешками, а лечить. С другой стороны, брать за образец откровенно болезненное поведение героев русской классики — очень плохая идея, особенно в подростковом возрасте.

2. Возникает вопрос: чем можно заменить наши депрессивные шедевры? Читатели на Дзене предлагают преподавать в школе произведения в жанре фэнтези:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/degradaciia-rossiian-soglasno-ran-uchenye-pro-obrazovanie-v-sssr-i-depressivnost-shkolnoi-literatury-60bc8f3b3adb654fa531ebde#comment_831368413

Дмитрий: Кстати, да. Школьная программа по литературе выглядит сущей диверсией. И бог бы с ними, с суицидами. Но там практически не было ни одного примера успешного *хоть в чем-то* человека. Ни в личной жизни, ни в общественной. А ведь читатель, особенно подросток, обычно ассоциирует с главным героем произведения себя самого. И в случае, если все настойчиво предлагаемые ему образы это неврастеники, неспособные хоть к чему-то толковому, с очень большой вероятностью это наложит отпечаток на последующую жизнь. Не все поголовно станут такими же, но изрядное количество.

Может быть, стоит разбавлять “классику”, если она так уж важна, банальным героическим фэнтези 10 к 1. Пусть там страдания героя, в основном, примитивные, зато к концу повествования он будет с принцессой, половиной царства и мешком золота или их эквивалентами. Пусть учатся, что упорство, храбрость и ум таки вознаграждаются. Это, ей-богу, полезнее.

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/degradaciia-rossiian-soglasno-ran-uchenye-pro-obrazovanie-v-sssr-i-depressivnost-shkolnoi-literatury-60bc8f3b3adb654fa531ebde#comment_831786363

Константин Белик: В школе необходимо делать акцент на литературе, которая бы в первую очередь дала навык и любовь к чтению, т.е. увлекательной и интересной именно для детей – приключения, фантастика, сказки. Но именно этого в программе почти нет, приключения раз, два и обчёлся, фантастики почти совсем нет, сказки мало и в основном тоже какой-нибудь депрессивный Андерсон, а литературной сказки, вроде “Оз”, “Нарнии”, “Властелина колец”, “Гарри Поттера” и т.п. практически нет.

А из классики упор делать на малые жанры, рассказ и повесть, и максимально жизнеутверждающие, а не какое-нибудь “После бала”, например из Толстого “Севастопольские рассказы” и трилогия “Жизнь. Отрочество. Юность”; из Достоевского его изумительные рассказы, вроде “Мальчика у Христа на ёлке”; из Гоголя “Вечера” и “Тарас Бульба” и т.п. А некоторые классики должны быть из школьной программы вообще исключены, например такой учитель депрессии и подспудной русофобии как Салтыков-Щедрин.

(Насчёт «Тараса Бульбы» не всё так просто, однако это отдельная тема).

У фэнтези и фантастики по сравнению с более реалистическими жанрами и вправду есть ряд существенных преимуществ. Во-первых, хорошо написанные фантастические миры создают эффект погружения в них и генерируют огромный интерес, в особенности у детей, – а дети, разумеется, с гораздо большей охотой обсуждают любимые книги и персонажей, чем малопонятную и непривлекательную классику.

Во-вторых, в фэнтези и фантастике максимально свободно и ярко используются практически все существующие литературные приёмы (так как фантазия ничем не ограничена), что делает эти жанры весьма полезными и наглядными с точки зрения преподавания художественного письма (да и в целом развития у детей креативных навыков).

В-третьих, фэнтези и фантастика сравнительно нейтральны в том плане, что меньше распространяют вредные мифы и меньше подменяют собой реальную историю. Эти жанры честно говорят: мы сказка, мы выдумка, не верьте нам, сверяйте нас с реальностью. Между тем, какая-нибудь «Война и мир» Толстого или, ещё хуже, «Как закалялась сталь» Островского дают искажённое и превратное представление о соответствующих исторических эпохах, однако создают у части читателей иллюзию достоверности. Фантастика в этом плане гораздо честней.

3. Конечно, хотелось бы всё-таки найти какие-то позитивные произведения и достойных героев в нашей литературе (не выкидывать же всё подряд с заменой на иностранщину).

Пока что читатели в комментариях смогли вспомнить только трёх более менее приличных и достойных подражания персонажей: Штольца из «Обломова», Разумихина из «Преступления и наказания» и, возможно, Лопахина из «Вишнёвого сада». Однако всё это второстепенные герои, которые имеют один большой недостаток: их роль – опекать и решать проблемы слабых, глупых и некомпетентных «звёзд», страдающих в главной линии сюжета. При этом Штольц так и не смог спасти Обломова от смерти, Разумихин не смог спасти Раскольникова от тюрьмы, а Лопахин и вовсе представляется полузлодеем, мечтающим вырубить заветный вишнёвый сад.

Можно попытаться поискать среди позабытой в советское время фантастической и приключенческой дореволюционной литературы. Например, немалый интерес представляет роман Владимира Одоевского «4338-й год» (написан в 1835 году), где предсказываются электротранспорт и электроосвещение, интернет и блоги, путешествия на Луну и разделение мира на Китай и Россию:

https://ru.wikipedia.org/wiki/4338-й_год:_Петербургские_письма

В воображаемом будущем Россия и Китай являются центрами мировой силы. Москва и Петербург соединились в один город с «хрустальными крышами». От Кремля остались лишь «величественные остатки». Лучшая часть города и «дом первого министра» расположены «близ Пулковой горы». Размеры России таковы, что Одоевский пишет о «русском полушарии». Китайский путешественник оказывается в России, преодолев на электроходе «Ерзерумские башни». Китай представлен как великая страна со столицей в Пекине под управлением императора, которая сражается с «одичавшими американцами» и перенимает «русские манеры» (платье, обычаи, дома, литература).

Интересное упражнение для школьников: сопоставить, какие прогнозы Одоевского реализовались, а какие нет, и почему.

Есть ли какие-то другие книги и персонажи русской литературы 19-го – начала 20 века, достойные включения в школьную программу? В идеале, чтобы главный герой был не азартным игроком, спасающим мир при помощи безумных подвигов, а нормальным обывателем — с восьмичасовой работой и уютным семейным очагом.