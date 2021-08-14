 

«Спартак» одержал домашнюю победу над «Уралом» в РПЛ

14.08.2021, 20:06, Новости дня
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Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл екатеринбургский «Урал» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0.

Матч состоялся на стадионе красно-белых «Открытие Арена». Единственный и победный гол забил футболист Роман Зобнини на 27 минуте игры, передает РИА «Новости». 

Для «Спартака» эта победа стала второй в РПЛ, команда набрала 6 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Урал» с одним набранным баллом остался на 15 месте.

Отметим, что на матче активные болельщики «Спартака» вывесили на трибунах баннеры с критикой игроков. Они оскорбляли владельца клуба Леонида Федуна и игроков команды и требовали от руководства уйти в отставку.

В следующем туре «Спартак» 21 августа в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», «Урал» в этот же день примет московское «Динамо».

Ранее владелец московского «Спартака», член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Леонид Федун заявил, что футбол в РФ выступает социальным проектом, а не коммерческим, это тормозит развитие системы этого вида спорта в стране. 



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