Линейка смартфонов Realme X прекращает существование

Данную новость сообщил для СМИ один из топ-менеджеров компании. По его словам, семейство смартфонов Realme X больше не будет производиться.

Компания намерена внести радикальные изменения в модельный ряд, заявил Мадхав Шет, отвечающий за бизнес Realme в Европе и Индии. Последним представителем указанного семейства стал смартфон Realme X7 Max. Вместо серии Х начнет выходить новая линейка мобильных гаджетов GT.

Отметим, что количество проданных во всем мире Realme X составило за последние годы более ста миллионов единиц. Но так как спрос начал постепенно снижаться, разработчик предложил не обновить, а заменить модельный ряд. Менеджеры планируют продать еще 100 млн аппаратов в среднесрочной перспективе.