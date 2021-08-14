 

Линейка смартфонов Realme X прекращает существование

14.08.2021, 19:48, Новости дня
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Данную новость сообщил для СМИ один из топ-менеджеров компании. По его словам, семейство смартфонов Realme X больше не будет производиться.

Компания намерена внести радикальные изменения в модельный ряд, заявил Мадхав Шет, отвечающий за бизнес Realme в Европе и Индии. Последним представителем указанного семейства стал смартфон Realme X7 Max. Вместо серии Х начнет выходить новая линейка мобильных гаджетов GT.

Отметим, что количество проданных во всем мире Realme X составило за последние годы более ста миллионов единиц. Но так как спрос начал постепенно снижаться, разработчик предложил не обновить, а заменить модельный ряд. Менеджеры планируют продать еще 100 млн аппаратов в среднесрочной перспективе.



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