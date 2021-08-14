 

Крупные компании отложили принятие универсальных стандартов для умного дома

14.08.2021, 19:48, Новости дня
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Системы умного дома становятся все более востребованными на мировом рынке. В связи с этим крупные разработчики и производители устройств и ПО давно пытаются унифицировать стандарты, чтобы пользователи не попадали в ловушку технических решений, применимых только в рамках одного бренда.

Однако это не так уж просто сделать. На днях стало известно, что компании Google, Apple и Amazon не сумели прийти к единому знаменателю. А потому внедрение единого стандарта для умного дома они решили отложить пока до 2022 года.

Речь идет о совместимости устройств и программных продуктов, а также о едином подходе к решению проблем безопасности, говорят эксперты. Рано или поздно крупным игрокам на рынке придется договориться по всем этим и другим вопросам.



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