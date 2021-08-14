Студия Disney снимет сиквел “Круэллы”

Издание подчеркивает, что продолжение сотрудничества с актрисой является очень хорошим знаком для студии после критики экспериментов компании с одновременным показом фильмов в кинотеатрах и на онлайн-площадке Disney+.

Deadline отмечает, что до выхода “Круэллы 2” еще далеко и в настоящее время неизвестно, будет ли фильм доступен только для кинотеатров или также будет выпущен для просмотра дома через Disney+.

Контекст:

Фильм “Круэлла” из-за пандемии одновременно показывали и в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе Disney+ 26 мая. Он заработал более $222 млн от продаж билетов по всему миру.

Лента рассказывает о становлении Эстеллы Миллер, она же Круэлла. Этот персонаж известен как главный антагонист в серии мультфильмов и фильмов о “101 долматинце”.

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