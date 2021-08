“Скорее Англия падет, чем миссис Хадсон покинет Бейкер-стрит”. Умерла британская актриса Уна Стаббс

Стаббс умерла в кругу семьи в Эдинбурге. В последние месяцы она болела, заявил ее агент. Подробности смерти актрисы не разглашаются.

“Это было одной из величайших радостей в моей жизни – работать с Уной Стаббс и обожать ее. Она была замечательной женщиной и прекрасным и безмятежно грациозным актером. Шалость была у нее в крови. Мы были так счастливы, что она стала нашей нетленной миссис Хадсон. До свидания, дорогая”, – прокомментировал смерть актрисы соавтор “Шерлока” Марк Гэттис в Twitter.

It was one of the great joys of my life to work so closely with and to adore Una Stubbs. She was a wonderful, wonderful woman and a great and serenely graceful actor. Mischief was in her blood. We were so blessed that she became our imperishable Mrs Hudson. Goodbye, darling. *

— Mark Gatiss * (@Markgatiss) August 12, 2021

“Миссис Хадсон покинет Бейкер-стрит? Скорее Англия падет”. Прощай, чудесная и легендарная Уна Стаббс, навсегда наша миссис Хадсон”, – отреагировал официальный аккаунт квест-комнат по мотивам сериала “Шерлок”.

‘Mrs Hudson, leave Baker Street? England would fall.’

Goodbye to the wonderful and legendary Una Stubbs, forever our Mrs Hudson * #unastubbs pic.twitter.com/aUcXt8MSPf

— Sherlock: The Official Live Game (@221B) August 12, 2021

“Такая потеря. Она заставила все выглядеть так легко. Непревзойденный профессионал, добрая, любезная, элегантная, разносторонняя и веселая”, – написала актриса и звезда классического “Доктора Кто” Бонни Лангфорд.

Such a loss. She made everything look so effortless. A consummate professional, kind, gracious, elegant, versatile and fun. Her Aunt Sally was a masterclass alone. Condolences and love to those loved ones left behind * xx #unastubbs https://t.co/cDkAObUkyZ

— Bonnie Langford (@bonnie_langford) August 12, 2021

Контекст:

Уна Стаббс родилась в 1937 году в Лондоне. Впервые она появилась на телевидении в качестве танцовщицы, а свою карьеру в кино начала в 1960-х, снявшись в фильме “Летние каникулы” и в сериале “До смерти” (1965–1975). Другими известными проектами актрисы были сериалы “Ворзель Гаммидж”, “Самая плохая ведьма”.

Одной из последних известных работ Стаббс стала роль миссис Хадсон в сериале “Шерлок”, который выходил на экраны в 2010–2017 годах. По сюжету, как и в оригинальной книге, она сдает детективу квартиру в доме 221б на Бейкер-стрит.

—